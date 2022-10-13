Агент СБУ рассказал о похищении чиновницы боевиками «Правого сектора»

Боевики экстремистской группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ) участвовали в похищении главы администрации поселка Кирилловка в Запорожской области Екатерины Уманец. Об этом 13 октября пишет «РИА Новости», приводя слова задержанного российскими силовиками агента СБУ, члена формирования Павла Кишинца.

«Мне позвонили, когда ее похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у нее были завязаны, и с ней общались… Я не видел, били ли ее или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да», — рассказал он.

Как рассказал Кишинец, похищенная женщина участвовала в организации пророссийских митингов в Запорожской области.

Подобные прецеденты не редкость. Еще 30 мая Минобороны РФ отмечало, что боевики националистического формирования «Кракен» проводят под Харьковом карательные рейды и похищают людей, подозреваемых в пророссийских взглядах.

12 октября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВС России в районе города Запорожье уничтожили штаб «Правого сектора».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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