В районе города Запорожье Запорожской области силами российских военных уничтожен штаб националистического формирования «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ) и узел связи националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ). Об этом 12 октября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что солдатам ВС РФ удалось уничтожить два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о безуспешной попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в регионе. В результате военных действий уничтожено до 30 диверсантов.

В этот же день глава региона сообщил, что украинские диверсионные группы периодически пытаются проникать на территорию Запорожской области, но попытки пресекаются. Также вокруг территории станции фиксируются более 30 прилетов, обстрелы ведутся не по самой станции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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