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Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Второй волны частичной мобилизации в России нет, сообщил 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы одного из регионов о поступившем новом мобилизационном задании. Волн у частичной мобилизации действительно нет, но сам процесс растянут по времени — граждан берут в армию партиями примерно по 100 тыс. человек, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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«На это есть причины. Очень много полигонов было ликвидировано во время военных реформ предыдущих лет. На части из них появились приватизированные частные постройки и объекты. По этой причине быстро вернуть их в строй невозможно», — пояснил он.

Также процесс мобилизации зависит от проведения медосмотров, напомнил эксперт.

«Врач за день может осмотреть 30 потенциальных бойцов. Это важный и небыстрый процесс. Врач не только осматривает мобилизованного, но и знакомится с его медицинскими документами, чтобы избежать ошибки и не призвать больного человека. На всё это нужно время», — отметил он.

По словам Алексея Леонкова, мобилизация действительно выявила несколько слабых мест, которые придется ликвидировать.

«Была программа «Цифровой военкомат». Она подразумевала создание единой и актуальной базы данных всех находящихся в запасе солдат и офицеров. С помощью нее можно было бы в режиме реального времени понять, сколько у нас в стране есть мужчин той или иной военно-учетной специальности, какое обмундирование им нужно», — напомнил он.

Также эксперт отметил, что стоит вернуться к практике создания кадрированных частей.

«В мирное время в них служит минимальное количество офицеров и солдат, но во время мобилизации они быстро комплектуются личным составом и становятся полнокровной частью», — отметил он.

Кроме того, было бы неплохо вернуть добровольческие оборонительные организации наподобие Осоавиахима. Люди там приобретали необходимые для армии навыки, резюмировал Алексей Леонков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На одной волне: от чего зависят сроки проведения частичной мобилизации

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