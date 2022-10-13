Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации

Второй волны частичной мобилизации в России нет, сообщил 12 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы одного из регионов о поступившем новом мобилизационном задании. Волн у частичной мобилизации действительно нет, но сам процесс растянут по времени — граждан берут в армию партиями примерно по 100 тыс. человек, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

«На это есть причины. Очень много полигонов было ликвидировано во время военных реформ предыдущих лет. На части из них появились приватизированные частные постройки и объекты. По этой причине быстро вернуть их в строй невозможно», — пояснил он.

Также процесс мобилизации зависит от проведения медосмотров, напомнил эксперт.

«Врач за день может осмотреть 30 потенциальных бойцов. Это важный и небыстрый процесс. Врач не только осматривает мобилизованного, но и знакомится с его медицинскими документами, чтобы избежать ошибки и не призвать больного человека. На всё это нужно время», — отметил он.

По словам Алексея Леонкова, мобилизация действительно выявила несколько слабых мест, которые придется ликвидировать.

«Была программа «Цифровой военкомат». Она подразумевала создание единой и актуальной базы данных всех находящихся в запасе солдат и офицеров. С помощью нее можно было бы в режиме реального времени понять, сколько у нас в стране есть мужчин той или иной военно-учетной специальности, какое обмундирование им нужно», — напомнил он.

Также эксперт отметил, что стоит вернуться к практике создания кадрированных частей.

«В мирное время в них служит минимальное количество офицеров и солдат, но во время мобилизации они быстро комплектуются личным составом и становятся полнокровной частью», — отметил он.

Кроме того, было бы неплохо вернуть добровольческие оборонительные организации наподобие Осоавиахима. Люди там приобретали необходимые для армии навыки, резюмировал Алексей Леонков.

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На одной волне: от чего зависят сроки проведения частичной мобилизации