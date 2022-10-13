За две недели после объявления о частичной мобилизации (в период с 21 сентября по 5 октября) продажи смартфонов упали на 30%, сообщил «Известиям» источник в одной из торговых сетей. Подтвердил падение рынка и собеседник, близкий к крупному производителю гаджетов.

«Средние продажи смартфонов в день снизились на 7% спустя две недели после 21 сентября. Значительное падение было зафиксировано именно в этот день», — рассказала пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Снижение интереса к смартфонам заметили и в «Мегафоне», подтвердил директор по продажам сотового оператора Давид Борзилов.

«Известия» также направили запросы в МТС, «Билайн» и «М.Видео-Эльдорадо».

Отказ потенциальных покупателей от дорогих гаджетов в этот период вполне объясним. Такое событие, как частичная мобилизация, не могло не сказаться на поведении людей, считает IT-эксперт Дмитрий Бевза.

«В условиях снижения горизонта планирования, во время разнообразных кризисов и событий, меняющих привычную жизнь, спрос и потребительское поведение тоже меняются», — пояснил он.

По словам эксперта, в ситуации неопределенности расходы на товары длительного использования и премиум-сегмента, к которому относятся в том числе смартфоны, в целом падают.

В состоянии стресса людям не до замены гаджетов. Еще одна причина падения спроса на смартфоны — то, что банки стали чаще отказывать в кредитах мужчинам призывного возраста, уверен собеседник «Известий», близкий к ритейлеру.

По его словам, дорогие смартфоны в России зачастую приобретали на заемные средства. Этому способствовала в том числе политика, проводимая торговыми сетями и сотовыми операторами, которая позволяла взять нужный девайс без первоначального взноса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Потребительский сброс: продажи смартфонов упали на 7–30%