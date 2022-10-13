Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель указал на медлительность европейских дипломатов
Наука
«Роскосмос» форсировал работы по созданию орбитальной станции
Мир
Великобритания поставит Украине ракеты для комплексов NASAMS
Экономика
Стало известно о возможной смене владельца «Билайна»
Мир
США захотели сотрудничать с РФ и КНР по контролю над вооружениями
Мир
Захарова назвала незаконными антироссийские санкции Японии против РФ
Наука
Ангольский спутник Angosat-2 вывели на орбиту
Мир
В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России
Общество
ВС РФ эвакуировали жителей Артемовска и Соледара в Первомайск
Мир
США отказались вести переговоры с РФ от лица Украины
Мир
Макрон выступил за переговоры между Украиной и Россией
Мир
В Пентагоне пообещали обеспечить Киев системами ПВО как можно скорее

Продажи смартфонов упали на 7-30%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За две недели после объявления о частичной мобилизации (в период с 21 сентября по 5 октября) продажи смартфонов упали на 30%, сообщил «Известиям» источник в одной из торговых сетей. Подтвердил падение рынка и собеседник, близкий к крупному производителю гаджетов.

Приподнять трубку: продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза
Почему спрос на эти гаджеты начал восстанавливаться

«Средние продажи смартфонов в день снизились на 7% спустя две недели после 21 сентября. Значительное падение было зафиксировано именно в этот день», — рассказала пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Снижение интереса к смартфонам заметили и в «Мегафоне», подтвердил директор по продажам сотового оператора Давид Борзилов.

«Известия» также направили запросы в МТС, «Билайн» и «М.Видео-Эльдорадо».

Отказ потенциальных покупателей от дорогих гаджетов в этот период вполне объясним. Такое событие, как частичная мобилизация, не могло не сказаться на поведении людей, считает IT-эксперт Дмитрий Бевза.

«В условиях снижения горизонта планирования, во время разнообразных кризисов и событий, меняющих привычную жизнь, спрос и потребительское поведение тоже меняются», — пояснил он.

По словам эксперта, в ситуации неопределенности расходы на товары длительного использования и премиум-сегмента, к которому относятся в том числе смартфоны, в целом падают.

В состоянии стресса людям не до замены гаджетов. Еще одна причина падения спроса на смартфоны — то, что банки стали чаще отказывать в кредитах мужчинам призывного возраста, уверен собеседник «Известий», близкий к ритейлеру.

По его словам, дорогие смартфоны в России зачастую приобретали на заемные средства. Этому способствовала в том числе политика, проводимая торговыми сетями и сотовыми операторами, которая позволяла взять нужный девайс без первоначального взноса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Потребительский сброс: продажи смартфонов упали на 7–30%

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022