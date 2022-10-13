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Два человека стали жертвами стрельбы в Словакии

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Фото: TASR
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Два человека погибли, еще один получил ранения в результате стрельбы в центре Братиславы. Об этом в среду, 12 октября, сообщает «Словацкое радио».

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Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от бара Tepláreň. Огонь открыл один из посетителей. По словам очевидцев, он произвел около 10 выстрелов, после чего скрылся.

Двое мужчин скончались на месте. Пострадавшая официантка была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями нижних конечностей, ее жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, некоторые улицы перекрыты. Также сообщается, что расследованием займется Национальное уголовное агентство.

В настоящий момент правоохранители ищут злоумышленника. К поискам подключили служебный вертолет.

Ранее, 3 октября, в муниципалитете Фуэнлабрада испанской провинции Мадрид произошла стрельба на дискотеке в ночном клубе Caña Brava. Один из посетителей погиб, трое получили легкие травмы.

21-летний мужчина скончался от ранения в голову, также у него обнаружили порезы на лице. Двое 18-летних парней и 36-летний мужчина были госпитализированы в больницы.

17 сентября в Торонто произошла стрельба в ходе массовой драки с участием 15–20 человек. Полицией были обнаружены два человека с огнестрельными ранениями. Один из них — 19-летний мужчина — скончался на месте происшествия, второй пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

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