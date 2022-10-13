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В Минфине рассказали о внедрении цифрового рубля в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новую форму нацвалюты обязательно планируется использовать в бюджетном процессе, Минфин уже начал обсуждение с Центробанком, как именно это будет организовано, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он добавил, что ведомство будет участвовать в пилотировании цифрового рубля в 2023 году.

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Цифровой рубль позволит государству повысить контроль за целевым расходованием бюджетных денег, проводить адресные выплаты, а также оптимизировать процесс возврата неизрасходованных средств, рассказали «Известиям» в ЦБ. Там уточнили: в апреле следующего года начнется пилотирование на реальных клиентах с цифровой валютой, а после этого планируется поэтапно внедрять различные виды госплатежей и операций, что потребует совместной работы с Минфином и Казначейством.

Также необходимо будет доработать информационные системы, взаимную интеграцию процессов и расширить нормативно-правовую базу. В бюджетном процессе новую форму нацвалюты можно использовать при выделении средств материнского капитала и других выплат разным категориям населения, а также целевого финансирования госпроектов — например, по строительству инфраструктурных объектов, сообщил руководитель Центра развития технологических инноваций Газпромбанка Евгений Коваль.

По его словам, с помощью цифрового рубля получится отследить, куда были потрачены выделенные деньги, за счет их маркировки, а также сформировать смарт-контракты для проведения однотипных сделок.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нацвалютный контроль: внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс готовится в 2023-м

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