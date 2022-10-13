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Определена народность России с наибольшим числом генов неандертальцев

Ученые Genotek определили, какие народы России имеют больше всего генов неандертальцев
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Фото: Getty Images/ullstein bild/Lambert
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Специалисты Медико-генетического центра Genotek провели исследование с целью определить, какие народы России имеют больше всего генов неандертальцев. Ими оказались народы Сибири, Крайнего Севера и Волго-Уральского региона, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

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В ходе исследования ученые проанализировали 548 народов и популяций России в рамках масштабного обновления генетической базы Genotek.Это самая детальная база генетических данных народов, проживающих на территории России.

«Наша команда завершила работу по созданию уникального алгоритма, который показывает, насколько геном того или иного человека схож с геномами представителей 548 народов и популяций нашей многонациональной страны. Теперь с помощью ДНК-теста можно определить конкретные регионы, в которых проживали предки клиентов. Точность составляет до 100%», — рассказал сооснователь и генеральный директор центра Genotek Валерий Ильинский.

В ДНК современных людей имеется небольшое количество мутаций неандертальцев: у европейцев и представителей азиатского происхождения примерно 1–2% от всей ДНК, у африканцев их практически нет. Люди унаследовали мутации от неандертальцев в результате скрещивания наших древних предков около 30–50 тыс. лет назад.

В России наибольшее количество мутаций неандертальцев выявлено у народов Сибири и Крайнего Севера — это якуты, буряты, долганы, тувинцы, эскимосы. Далее в списке народы Волго-Уральского региона — татары, башкиры, чуваши, удмурты. Наименьшее количество мутаций неандертальцев обнаружено среди дагестанцев, чеченцев, армян и горских евреев.

Интересно, что у северных популяций русских (Архангельская область, Мурманская, Карелия и т.д.) больше мутаций неандертальцев, чем у южных (Краснодарский край, Орловская, Курская и другие области).

Как отмечают специалисты, мутации неандертальцев могут повышать риск развития заболеваний, например сахарного диабета или депрессии, а также оказывают воздействие на свертываемость крови. Склонность к повышенному тромбообразованию была необходима нашим предкам, чтобы не истечь кровью от полученных травм. На сегодняшний день гены, отвечающие за способность крови быстро сворачиваться, влекут за собой повышенные риски инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Также от неандертальцев люди унаследовали мутации, влияющие на цвет кожи и густоту волос.

3 октября стало известно, что Нобелевская премия по медицине была присуждена шведскому ученому Сванте Паабо за исследование генома вымерших гоминидов (в том числе неандертальцев) и эволюции человека. Представители Нобелевского комитета рассказали, что Паабо сделал «сенсационное открытие» вымершего гоминида — Денисовского человека, основываясь на генетических материалах, которые он получил из одной пальцевой кости.

Ученый обнаружил, что от этого вида перешла передача генов к Homo sapiens. Они и сегодня влияют на организм человека — в частности, на реакцию иммунной системы на инфекции.

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