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Художник Дэмиен Херст намерен сжечь тысячи своих картин

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Английский художник Дэмиен Херст сжег 1000 своих картин в галерее Newport Street в Лондоне и заявил о намерении придать огню еще тысячи своих работ. Как сообщает 12 октября сайт NPR, акция будет являться частью его проекта The Currency (с англ. — «валюта» или «распространение»).

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Херст создал 10 000 NFT-произведений, каждому из них соответствует реальное физическое полотно. Последние были написаны в 2016 году на бумаге ручной работы эмалевой краской.

Суть проекта состоит в том, что покупатели в течение года должны были выбрать, в каком формате им приобрести произведение художника. В итоге 5149 человек оставили себе физический экземпляр, а 4851 — цифровой. Если покупатель выбрал картину на бумаге, то Херст уничтожает ее цифровую копию. Каждая такая копия стоит около $2 тыс.

«Многие думают, что я сжигаю произведения искусства на миллионы долларов. Это не так. Я завершаю превращение физических работ в NFT», — образно говорит мастер.

Самым известным случаем уничтожения картин до сих пор считался творческий ход уличного художника Бэнкси. В начале октября 2006 года картину «Девочка с воздушным шаром» выставили на аукцион Sotheby's в Лондоне, ее продали за $1,4 млн. Сразу после удара молотком полотно самоуничтожилось — встроенный шредер изрезал холст, однако часть работы уцелела и впоследствии получила название «Любовь в мусорной корзине». Покупатель отменять сделку не стал.

В октябре 2018 года Бэнкси рассказал, что согласно его замыслу «Девочка с воздушным шаром» должна была быть полностью уничтожена шредером, а не частично. В ролике под названием «Разрежь любовь — режиссерская версия» Бэнкси показал первоначальный замысел — от конструирования рамы до самоуничтожения картины. Художник отметил, что план уничтожения «на репетициях срабатывал каждый раз» — полотно полностью разрезалось шредером на полоски.

В марте 2021 года сообщалось, что блокчейн-компания Injective Protocol купила работу Бэнкси и сожгла ее. Предприниматели заплатили нью-йоркской галерее за картину $95 тыс. Акцию провели в неназванном месте в Бруклине. Компания транслировала в Сети, как горит рисунок художника. После сожжения произведение превратили в виртуальный актив. При помощи блокчейн-технологии создали цифровой образ рисунка.

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