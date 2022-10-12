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«Газпром» приступил к соединению газотранспортных систем запада и востока РФ

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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«Газпром» приступает к строительству перемычки для соединения западной и восточной систем газоснабжения РФ. Об этом 12 октября заявил глава компании Алексей Миллер на форуме «Российская энергетическая неделя».

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Более того, добавил он, «Газпром» находится на стадии разработки проектно-сметной документации газопровода «Сила Сибири 2» и магистрали «Союз-Восток» через Монголию в Китай.

Миллер также поделился, что у компании есть готовая сырьевая база для увеличения поставок на азиатские рынки. В настоящий момент компания ставит суточные рекорды поставок газа в Китай.

«У нас есть подготовленность, ресурсные базы как в Восточной Сибири, так и, хочу подчеркнуть, и в Западной Сибири, и мы оперативно можем нарастить объемы поставок на азиатские рынки в самые короткие сроки», — рассказал глава «Газпрома».

В рамках своего выступления Миллер также заявил, что других поставщиков газа кроме России по «Северному потоку», «Турецкому потоку» и «Ямал-Европе» быть не может.

О том, что «Газпром» соединит Единую систему газоснабжения (ЕСГ) в западной части России с газотранспортной системой на востоке стало известно 31 августа. Тогда Миллер рассказывал, что «мы уже сделали огромный задел по строительству, созданию газотранспортной системы на Дальнем Востоке России, в Восточной Сибири».

В мае 2020 года «Газпром» приступила к проектно-изыскательским работам для «Сила Сибири – 2». По словам Миллера, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры запада и востока России, газификация в Восточной Сибири. Он также сказал, что газопровод может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай с объемом поставки до 50 млрд кубометров газа в год, а газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию.

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