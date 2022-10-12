ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию МТС виновной в нарушении антимонопольного законодательства и нарушении интересов потребителей. Об этом в среду, 12 октября, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в январе 2022 года оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, что в компании обосновали ростом затрат.

«При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор не представил», — указано в сообщении

Таким образом общее повышение тарифов в 2022 году превысило 20% при уровне индекса потребительских цен 10,5% по состоянию на конец августа.

ФАС предписала МТС снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Также компании придется выплатить штраф, его размер будет определен в ходе административного расследования.

В МТС, в свою очередь, пообещали изучать доводы антимонопольной службы.

Ранее, в феврале 2022 года, ФАС возбудила дело против МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг.

Тогда в МТС сообщили «Известиям», что российским операторам приходится корректировать тарифы в связи с ростом инфляции и стоимости оборудования, а также необходимостью вложений в расширение и строительство новых сетей.В компании заверили, что заранее и в максимально развернутом формате проинформировали абонентов об изменениях, чтобы они могли выбрать, остаться на действующем тарифе или перейти на другой.

До этого, в начале года, представитель МТС Алексей Меркутов сказал «Известиям», что компания поменяет около 25% от всех массовых тарифов. Он указал, что оператор еще в начале января заранее уведомил абонентов о росте цен тарифов на 60 рублей при сохранении текущего набора услуг.