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В МИДе разъяснили порядок получения гражданства РФ выходцами из новых регионов

МИД РФ разъяснил порядок получения российского гражданства выходцами из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство иностранных дел России в среду, 12 октября, разъяснило «Известиям» порядок получения гражданства РФ выходцами из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Так, согласно ст. 5 Федерального Конституционного Закона, с 30 сентября 2022 года гражданство России в результате признания республик получают граждане ДНР, ЛНР и Украины, а также лица без гражданства, постоянно проживавшие на этот день на территории республик или Запорожской и Херсонской областей или ранее проживавшие на указанных территориях и выехавшие в Россию, в том числе через территории третьих государств. То же самое касается несовершеннолетних детей лиц указанных категорий.

При этом гражданство приобретается при условии принесения Присяги гражданина РФ, после которой и еще ряда обязательных процедур (фотографирование и регистрация МВД) выдается паспорт. От присяги освобождаются дети до 14 лет, недееспособные граждане или те, кто не способен ее принести по состоянию здоровья.

Как отметили в МИДе, вопросы признания гражданства РФ и последующих процедур отнесены к компентенции МВД России.

4 октября замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство. Оценивая темпы паспортизации жителей новых территорий РФ, Иванов отметил, что выдача будет ускорена.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В Донецкой Народной Республике (ДНР) эту инициативу поддержали 99,23%, в Луганской (ЛНР) — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

До этого, 24 февраля, Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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