Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ опубликовала фото причастных к теракту на Крымском мосту
Мир
В Киеве и центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Происшествия
Не менее пяти взрывов зафиксировали в Херсоне
Мир
Байден выразил желание пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Мир
Утечка обнаружена на нефтепроводе «Дружба» в Польше
Культура
Картины русских художников продадут на аукционе в Нью-Йорке
Мир
Число жертв наводнений в Венесуэле возросло до 43
Происшествия
Камышаны в Херсонской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ
Мир
Байден счел бессмысленной возможную встречу с Путиным на саммите G20
Мир
Минобороны Украины заявило о получении немецкой системы ПВО IRIS-T
Мир
В КНР назвали политику США причиной конфликта на Украине
Общество
В Подмосковье задержали агента СБУ за подготовку теракта с помощью ПЗРК «Игла»
Сюжет:

В ЛНР сообщили об ударах ВСУ по своим позициям в районе Соледара

НМ ЛНР: ВСУ в районе Соледара потеряли связь и бьют по своим позициям
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцированные в районе Соледара, потеряли связь и бьют по своим же позициям. Об этом 12 октября в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

По его словам, ВСУ обстреливают собственные подразделения из минометов.

«Факт «дружественного огня» связан с потерей связи, несогласованности действий между подразделениями и командованием», — уточнил Марочко.

Ранее в среду сообщалось, что ВСУ серьезно потеряли в живой силе и военной технике в районе села Торское в ЛНР.

В данном районе разведывательные подразделения ВС РФ ликвидировали около 200 националистов, а также вывели из строя несколько десятков единиц боевой техники.

Отмечается, что ВСУ не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременная на севере ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022