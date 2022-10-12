Вооруженные силы Украины (ВСУ), дислоцированные в районе Соледара, потеряли связь и бьют по своим же позициям. Об этом 12 октября в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ обстреливают собственные подразделения из минометов.

«Факт «дружественного огня» связан с потерей связи, несогласованности действий между подразделениями и командованием», — уточнил Марочко.

Ранее в среду сообщалось, что ВСУ серьезно потеряли в живой силе и военной технике в районе села Торское в ЛНР.

В данном районе разведывательные подразделения ВС РФ ликвидировали около 200 националистов, а также вывели из строя несколько десятков единиц боевой техники.

Отмечается, что ВСУ не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременная на севере ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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