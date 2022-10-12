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Военный эксперт объяснил причины сбоев связи у украинских войск

Военный эксперт Дандыкин спрогнозировал успехи на Артемовском направлении
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Потеря связи в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в районе Соледара и Бахмута возникает уже не первый раз, рассказал в среду, 12 октября, «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ, дислоцированные в районе Соледара, потеряли связь и бьют по своим же позициям из минометов.

«Это может быть результатом сбоев после нанесенных по украинским силам ударов. Работают наши средства радиоэлектронной борьбы. Работают ракеты, которыми бьют по узлам военной связи и по вышкам сотовой связи. Барахлит даже Starlink, они там обвиняют [Илона] Маска во всем после его заявлений по Украине. Когда происходит сбой связи, а современный человек почти забыл, как пользоваться компасом, картой — это уже проблема серьезная. Скорее всего, западные инструкторы этого обстоятельства не учитывали. А старые кадры, которых учили пользоваться картой и компасом, давно в отставке и их мало», — объяснил Дандыкин.

Эксперт также отметил, что массированные удары ВС РФ в последние два дня нанесли большой моральный и материальный урон обороняющимся под Соледаром и Бахмутом. Кроме того, по его словам, частичная мобилизация в России также сказывается на обстановке. Так, скоро у линии соприкосновения появятся новые батальоны.

«Не последнюю роль играет то, что на главных направлениях действуют «музыканты оркестра» — ЧВК «Вагнера». Они уже показали себя в районе Северодонецка и на других направлениях как боеспособные штурмовые части. Ну и, конечно, есть еще порыв у всех остальных наших подразделений. Хотя бои будут непростыми, это ясно. Там в общем-то тоже в обороне сидят тертые калачи. Но тем не менее, на этом направлении, очевидно, успехи будут обязательно», — заключил Дандыкин.

Ранее в среду сообщалось, что ВСУ серьезно потеряли в живой силе и военной технике в районе села Торское в ЛНР.

В данном районе разведывательные подразделения ВС РФ ликвидировали около 200 националистов, а также вывели из строя несколько десятков единиц боевой техники.

Отмечается, что ВСУ не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременная на севере ЛНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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