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Началась реконструкция Гончаровского пруда на северо-востоке Москвы

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Фото: Официальный сайт мэра Москвы/М. Денисов
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На северо-востоке Москвы специалисты приступили к реконструкции Гончаровского пруда. Об этом в среду, 12 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, на протяжении многих лет Гончаровский пруд остается главным природным украшением одноименного парка, а также значимой точкой притяжения местных жителей. Он отметил, что возле пруда обустроены зоны отдыха и проходят мероприятия.

В ходе реконструкции специалисты комплекса городского хозяйства Москвы очистят пруд от иловых отложений, обновят берег и ложе, а также отремонтируют водосбросное сооружение. Кроме того, планируется высадить 10 тыс. водных растений, отмечает телеканал «360».

По словам Бирюкова, на дне непроточного водоема накопилось значительное количество ила общим объемом более 800 куб. м, пишет «Москва 24». Береговая полоса протяженностью около 300 м локально разрушена, водосбросная камера перестала выполнять функцию регулирования уровня воды.

«На первом этапе водоем осушат и очистят, что позволит увеличить его среднюю глубину с 2 до 3 м. На втором этапе отремонтируем железобетонную стенку береговой полосы и бетонное покрытие ложа пруда. После этого обновим существующий водовыпуск, чтобы обеспечить уровень воды на строго определенных отметках», — рассказал Бирюков.

Окончание работ намечено на III квартал 2023 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В сентябре в парке «Кусково» закончили реабилитацию Локасинского пруда в рамках работ по сохранению и восстановлению лесопарка. В нем накопилось много ила, который почти вытеснил воду. Кроме того, недобросовестные посетители парка выбрасывали в пруд мусор, пишет НСН.

В ходе реконструкции специалисты углубили дно пруда, чтобы водоем не перегревался и не зарастал из-за этого водорослями. Для предотвращения ухода воды в грунт была уложили специальную мембрану.

11 октября сообщалось, что за период с января по сентябрь текущего года правообладатели земельных участков в Новой Москве заключили с Москвой свыше 50 договоров на размещение некапитальных объектов на особо охраняемых зеленых территориях. Их общая площадь составляет 28,3 га.

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