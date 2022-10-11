Жители в Новой Москве благоустроят свыше 28 га охраняемых зеленых территорий

За период с января по сентябрь текущего года правообладатели земельных участков в Новой Москве заключили с Москвой свыше 50 договоров на размещение некапитальных объектов на особо охраняемых зеленых территориях. Их общая площадь составляет 28,3 га.

На указанных территориях, как сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества, жители ТиНАО смогут создать спортивные и детские площадки, а также площадки для отдыха и голубятни.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», горожане получили возможность заключать договоры на размещение объектов благоустройства на особо охраняемых зеленых территориях в 2017 году. Сделать это имеют право граждане или юридические лица, чья недвижимость находится на расстоянии не более 25 м от особо охраняемых зеленых территорий.

10 октября в столичном районе Свиблово обновили территорию вокруг Капустинского пруда. Все работы провели по программе «Мой район». Специалисты сделали беговую дорожку, оборудовали пространство для воркаута и футбола. Также обустроили детскую площадку с покрытием из щепы и игровыми комплексами. Для отдыхающих установили лавочки, привели в порядок газон, оборудовали туалетные кабинки, пишет «Москва 24».

5 октября власти Курской области сообщили, что в парке «Патриот» мемориального комплекса «Курская дуга» проведут реконструкцию, на которую планируют направить около 362 млн рублей. Планируется, что работы завершатся до конца 2022 года.

3 октября заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников рассказал, что в парке «Кусково» завершили устройство детских площадок, стилизованных под сказочные явления и лесные объекты. Их вписали среди деревьев, которые сохранили и сделали частью игрового пространства. В парке создали площадки «Белкин двор», «Сад Жар-птицы», «Болото Водяного», «Холм Лешего», «Медвежья берлога» и другие — всего их девять, сообщает НСН.