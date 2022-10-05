В парке «Патриот» комплекса «Курская дуга» проведут реконструкцию

В парке «Патриот» мемориального комплекса «Курская дуга» проведут реконструкцию, на которую планируют направить около 362 млн рублей. Об этом в среду, 5 октября, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на власти Курской области.

Планируется, что работы завершатся до конца 2022 года.

В парке посадят новые деревья, обустроят транзитные пешеходные зоны и зоны отдыха, установят сцену. Также там будет расположена другая инфраструктура для отдыха.

Ранее, в середине сентября, в Москве завершили реабилитацию двух природных территорий — Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Их связал единый прогулочный маршрут протяженностью свыше 3 км. Все работы проводились в безопасном для экологии режиме.