На Украине создали новую петицию о возвращении стране ядерного статуса

На сайте президента Украины Владимира Зеленского 11 октября появилась новая петиция с требованием вернуть стране ядерный статус.

«Независимая Украина может быть только ядерной, в противном случае прекратит свое существование в территориях 1991 года. Без ядерного статуса Украина никогда не будет независимой, никогда не будет влиять на мировую экономику. С Украиной никогда не будут считаться мировые державы, в Украину не придут инвестиции. С ядерным статусом Украине не нужно вступать в различные мировые альянсы, Украина сама обеспечит себе защиту», — говорится в тексте петиции.

К настоящему времени петиция набрала более 80 голосов из 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения.

Это не первая петиция с предложением возвратить Украине статус ядерной страны. Подобное предложение было внесено на сайт офиса Зеленского 22 сентября и пока не набрало необходимого для дальнейшего рассмотрения количества голосов. Автор петиции объяснял эту идею необходимостью «ядерного сдерживания России» и наличием «опасности для Украины, если она не вернет ядерное оружие».

В петиции главу государства просили официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, по условиям которого Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, и вернуть стране статус ядерного государства.

19 февраля Зеленский заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ государства от ядерного оружия. Украинский лидер отметил, что меморандум будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году, если саммит не состоится и не предоставит Киеву гарантии безопасности.

22 февраля президент РФ Владимир Путин сказал, что появление на Украине даже тактического ядерного оружия является угрозой для России. Он подчеркнул, что в Кремле услышали заявления Киева о ядерных амбициях.

По мнению российского лидера, подобные высказывания — не пустая бравада. По его словам, Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, обзавестись тактическим ядерным оружием. Он отметил, что особенно этому будет способствовать технологическая поддержка из-за рубежа.

21 сентября Путин во время обращения к россиянам предупредил тех, кто «пытается шантажировать Россию ядерным оружием», что «роза ветров может развернуться в их сторону».