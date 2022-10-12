Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ опубликовала фото причастных к теракту на Крымском мосту
Мир
В Киеве и центральных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Происшествия
Не менее пяти взрывов зафиксировали в Херсоне
Мир
Байден выразил желание пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Мир
Утечка обнаружена на нефтепроводе «Дружба» в Польше
Культура
Картины русских художников продадут на аукционе в Нью-Йорке
Мир
Число жертв наводнений в Венесуэле возросло до 43
Происшествия
Камышаны в Херсонской области подверглись обстрелу со стороны ВСУ
Мир
Байден счел бессмысленной возможную встречу с Путиным на саммите G20
Мир
Минобороны Украины заявило о получении немецкой системы ПВО IRIS-T
Мир
В КНР назвали политику США причиной конфликта на Украине
Общество
В Подмосковье задержали агента СБУ за подготовку теракта с помощью ПЗРК «Игла»

На Украине создали новую петицию о возвращении стране ядерного статуса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сайте президента Украины Владимира Зеленского 11 октября появилась новая петиция с требованием вернуть стране ядерный статус.

Случайный удар: чем грозит миру новая ядерная держава
Пхеньян больше не намерен вести переговоры по денуклеаризации

«Независимая Украина может быть только ядерной, в противном случае прекратит свое существование в территориях 1991 года. Без ядерного статуса Украина никогда не будет независимой, никогда не будет влиять на мировую экономику. С Украиной никогда не будут считаться мировые державы, в Украину не придут инвестиции. С ядерным статусом Украине не нужно вступать в различные мировые альянсы, Украина сама обеспечит себе защиту», — говорится в тексте петиции.

К настоящему времени петиция набрала более 80 голосов из 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения.

Это не первая петиция с предложением возвратить Украине статус ядерной страны. Подобное предложение было внесено на сайт офиса Зеленского 22 сентября и пока не набрало необходимого для дальнейшего рассмотрения количества голосов. Автор петиции объяснял эту идею необходимостью «ядерного сдерживания России» и наличием «опасности для Украины, если она не вернет ядерное оружие».

В петиции главу государства просили официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, по условиям которого Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, и вернуть стране статус ядерного государства.

19 февраля Зеленский заявил о намерении инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ государства от ядерного оружия. Украинский лидер отметил, что меморандум будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году, если саммит не состоится и не предоставит Киеву гарантии безопасности.

22 февраля президент РФ Владимир Путин сказал, что появление на Украине даже тактического ядерного оружия является угрозой для России. Он подчеркнул, что в Кремле услышали заявления Киева о ядерных амбициях.

По мнению российского лидера, подобные высказывания — не пустая бравада. По его словам, Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, обзавестись тактическим ядерным оружием. Он отметил, что особенно этому будет способствовать технологическая поддержка из-за рубежа.

21 сентября Путин во время обращения к россиянам предупредил тех, кто «пытается шантажировать Россию ядерным оружием», что «роза ветров может развернуться в их сторону».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022