Посольство РФ в Канаде предало огласке угрозы в адрес семей дипломатов

Посольство РФ в Канаде 11 октября обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес дипломатов и их семей.

Посольство предало огласке одно из подобных посланий, анонимный автор которого угрожал взорвать дипмиссию, силами «штурмовых команд» расправиться с послом Олегом Степановым и его семьей. Также он выразил намерение убить всех русских мужчин и «до смерти изнасиловать» русских женщин с прямой трансляцией всего происходящего.

«Если вы не хотите, чтобы такое случилось, то убирайтесь <…> из страны и заберите с собой своих сотрудников», — сказано в письме.

В посольстве рассказали, что такого рода угрозы поступают постоянно с февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.

«Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности — нашей и наших семей», — сказали дипломаты.

Накануне посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в министерство иностранных дел Канады. Причину приглашения дипломат не уточнил.

До этого в сентябре председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на посольство России в Канаде. По его словам, сотрудники диппредставительства заявили, что злоумышленник использовал коктейль Молотова. Видеозапись с нападением неизвестного передана местной полиции.

Нападение на диппредставительство в Оттаве было совершено 19 сентября. Неустановленное лицо бросило бутылку с зажигательной смесью на территорию посольства. Как сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Канаде Олег Степанов, по счастливой случайности обошлось без жертв, имущество также не пострадало.

Москва потребовала принять незамедлительные меры по охране диппредставительства в соответствии с обязательствами канадской стороны.

В тот же день посол Канады в Москве Элисон Леклер была вызвана в МИД России. Ей был заявлен решительный протест по поводу совершенной атаки на дипмиссию РФ в Оттаве.