Военный эксперт назвал срок уничтожения военной логистики Украины
Для того, чтобы глобально разрушить военную логистику Украины, нужно наносить массированные ракетные удары недели полторы–две, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.
«Вооруженные силы России начали вести боевые действия по-настоящему, так надо было действовать с самого начала. Сейчас мы наносим удары по инфраструктуре государства. В первую очередь их наносят по объектам энергетики, связи и железным дорогам. Все эти цели уязвимы, и у нас есть все возможности воздействия на них. Оставив противника без электричества, мы оставим его без света и связи, а также нормально работающих железных дорог. Такую боевую работу надо продолжать. Этого боятся на Западе, поэтому они и подняли такой крик», — рассказал эксперт.
Также Владислав Шурыгин отметил, что проблемы с электричеством нарушат всю логистику ВФУ — систему перевозки личного состава, военной техники, боеприпасов, сопутствующих грузов, а также работу военных и ремонтных заводов.
«Сразу станет легче нашим частям на фронте», — отметил он.
Вооруженные силы РФ продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили 11 октября в российском оборонном ведомстве.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Судя по видео и сообщениям в Telegram-каналах и социальных сетях удары были нанесены по объектам в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях.
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Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины