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Военный эксперт назвал срок уничтожения военной логистики Украины

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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
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Для того, чтобы глобально разрушить военную логистику Украины, нужно наносить массированные ракетные удары недели полторы–две, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Вооруженные силы России начали вести боевые действия по-настоящему, так надо было действовать с самого начала. Сейчас мы наносим удары по инфраструктуре государства. В первую очередь их наносят по объектам энергетики, связи и железным дорогам. Все эти цели уязвимы, и у нас есть все возможности воздействия на них. Оставив противника без электричества, мы оставим его без света и связи, а также нормально работающих железных дорог. Такую боевую работу надо продолжать. Этого боятся на Западе, поэтому они и подняли такой крик», — рассказал эксперт.

Также Владислав Шурыгин отметил, что проблемы с электричеством нарушат всю логистику ВФУ — систему перевозки личного состава, военной техники, боеприпасов, сопутствующих грузов, а также работу военных и ремонтных заводов.

«Сразу станет легче нашим частям на фронте», — отметил он.

Вооруженные силы РФ продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины, сообщили 11 октября в российском оборонном ведомстве.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Судя по видео и сообщениям в Telegram-каналах и социальных сетях удары были нанесены по объектам в Киеве, Запорожье, Николаевской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины

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