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Внук Пугачевой пересек границу России пешком

Внук Пугачевой Пресняков–младший пересек границу России пешком
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Внук российской певицы Аллы Пугачевой актер и певец Никита Пресняков пересек границу РФ и Эстонии пешком. Ранее он получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации, информация распространилась в пятницу, 7 октября.

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Отмечалось, что он якобы явился на призывной пункт и чуть ли не был отправлен в зону СВО. Однако позже информация была опровергнута со ссылкой на самого актера.

По информации «Известий», внук артистки уехал из РФ 24 сентября — через трое суток после объявления частичной мобилизации.

Пресняков–младший выбрал пешеходный переход через границу в Ивангороде, благодаря такому можно избежать очередей на автомобильном пункте пропуска. Выбирающие данный вид перехода, как правило, доезжают до границы на такси, переходят мост пешком, пересаживаются уже в другое такси.

По данным «Известий», у Никиты Преснякова есть гражданство Литвы, поэтому виза ему не нужна.

Вскоре после начала СВО Алла Пугачева вместе с супругом комиком Максимом Галкиным уехала из России в Израиль. Позднее певица объясняла, что в этой стране она лечится и отдыхает. Пара поселилась в элитном особняке в престижном районе, так называемой израильской Рублевке. По данным «Известий», вилла звездной пары стоит не менее $6 млн.

Всё это время исполнительница жила в Израиле и вернулась в Россию лишь затем, чтобы отвести двойняшек Лизу и Гарри на занятия в школу. Но в конце сентября появилась информация, что певица вновь улетела в Израиль и взяла детей с собой. Обратный билет она не покупала. Позднее певица подтвердила и свой отъезд в Израиль и подчеркнула, что она счастлива, находясь на чужой земле. Недоброжелателей она называет «холопами и рабами».

Тем не менее, в музыкальном сообществе нашлись и те, кто вступился за знаменитость. Ее бывший супруг, российский певец Филипп Киркоров заявил, что Пугачева столько сделала для развития культуры РФ, что ей «просто невозможно» приписывать что-то негативное.

Частичная мобилизация объявлена 21 сентября на фоне проводимой РФ специальной военной операции по защите Донбасса, о начале контрой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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