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В Испании провели первую пересадку кишечника от умершего человека

Больница Ла-Пас в Мадриде провела первую в мире трансплантацию кишечника от умершего человека
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Испании провели первую в мире успешную операцию по пересадке кишечника от умершего человека. Об этом сообщила во вторник, 11 октября, радиостанция Cadena SER.

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Операцию провели годовалой девочке специалисты из больницы Ла-Пас в Мадриде.

«Орган получила 13-месячная девочка с кишечной недостаточностью, диагностированной у нее с первого месяца жизни. Ребенок находился в очень плохом состоянии. Она уже выписана из больницы и находится дома вместе со своими родителями», — говорится на сайте радиостанции.

Отмечается, что благодаря этому вмешательству Ла-Пас становится единственной больницей в Испании, аккредитованной для проведения всех видов детской трансплантации, и единственной больницей национального уровня, которая проводит трансплантацию кишечника и различных органов детям.

До этого в Испании провели первую в мире пересадку ног мужчине, потерявшему конечности в результате несчастного случая. Операцию прошлым летом провел известный испанский доктор Педро Кавадас, на счету которого уже не одна операция по трансплантации.

В январе этого года сообщалось, что в США человеку успешно пересадили свиное сердце. Орган взяли у генетически модифицированного животного и пересадили 57-летнему мужчине. Операция прошла успешно. Новое сердце функционировало в течение нескольких месяцев, однако в мае мужчина умер. Ученые полагают, что причиной смерти мог стать свиной вирус, так как признаков отторжения органа не было.

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