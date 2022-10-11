Определены финалисты Международной премии МЫВМЕСТЕ-2022

112 участников Международной премии #МЫВМЕСТЕ вышли в финал со своими социальными проектами. Лучшие инициативы по результатам испытаний полуфинала выбрали эксперты Фонда президентских грантов. Впереди финалистов ждет Народное голосование и экспертная оценка членами жюри Премии

В финал Премии #МЫВМЕСТЕ прошли 112 лучших общественно значимых проектов со всей России. Ознакомиться со списком В число регионов, лидирующих по количеству проектов-финалистов, вошла Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и Вологодская область. Волонтеры представили 37 инициатив; авторами 36 проектов выступили некоммерческие организации; остальные 39 созданы представителями бизнеса и коммерческими компаниями.

Для победы в Международной Премии финалисты должны получить признание участников Народного голосования, которое пройдет с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Каждый гражданин России сможет отдать свой голос и поддержать понравившийся проект.

«В этом году мы собрали рекордное количество заявок на участие в Премии. Выросло число некоммерческих организаций и компаний, представивших социальные проекты. В финал прошли 112 лучших инициатив из 47 регионов России от Калининграда до Владивостока. В рамках своих проектов финалисты, например, создали бесплатную социальную гостиницу для онкобольных детей, сняли документальное кино о гуманитарной помощи беженцам с Донбасса, разрабатывают инновационные продукты для слепых людей – и это лишь малая часть примеров. Все, кто прошел в финал, уже победители. Каждый финалист получит право принять участие в специальной образовательной программе в 2023 году, став частью сообщества победителей #МЫВМЕСТЕ», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев.

Также участников будут оценивать члены жюри Премии. В состав экспертов войдут организаторы и партнеры Национального трека, общественные деятели и лидеры в области благотворительности, волонтерского движения и поддержки гражданских инициатив в России, среди которых – генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, председатель Российского Красного Креста и другие.

«Участники Премии #МЫВМЕСТЕ, независимо от итоговых результатов, заслуживают самых теплых слов в свой адрес. Желание помочь, сделать чью-то жизнь лучше, протянуть руку помощи ближнему во все времена очень высоко ценилось. Даже во время непростых вызов всегда есть место взаимопомощи. Я верю, что лауреаты премии смогут своим примером вдохновить еще больше людей на созидательную активную деятельность», – прокомментировал Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Победителей объявят в декабре на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Международному дню волонтера, который пройдет 5-7 декабря 2022 г. в Москве. Они получат общественное признание, грант на реализацию своего проекта, медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» в 2023 году, продвижение на форумах, размещение на платформе ДОБРО.РФ, в социальных сетях и на других площадках партнеров Премии.

Напомним, что Международная Премия #МЫВМЕСТЕ, направленная на поддержку социальных проектов, была запущена Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Оператором выступает Ассоциация волонтерских центров.

АНО «Россия – страна возможностей» подготовила бонусы для финалистов и призеров Премии, которые участвуют в проектах от платформы. Им гарантируют дополнительные баллы и другие преимущества перед конкурентами. С подробными условиями начисления дополнительных баллов участникам проектов «РСВ» – финалистам и призерам премии «#МыВместе» – можно ознакомиться на сайте мывместе.рф.