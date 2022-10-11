«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн обновленного седана Lada Vesta

Компания «АвтоВАЗ» запатентовала в России дизайн обновленного седана Lada Vesta. Облик машины повторяет дизайн оригинального седана Vesta NG, который вместе с универсалом SW Cross показали в феврале текущего года. Об этом 11 октября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной группе «ВКонтакте».

Новую машину легко узнать по бамперам и фарам. В топ-версиях они будут светодиодными. По информации специалистов, ключевыми переменами в салоне рестайлинговой Vesta стали цифровая приборная панель и вертикальный экран медиасистемы диагональю 10,4 дюйма, в которую встроены мобильные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Производство Lada Vesta сейчас временно приостановлено из-за решения о переносе выпуска модели не в Ижевске, а в Тольятти. Выпуск автомобиля должен стартовать на главной площадке «АвтоВАЗа» весной 2023 года. По предварительным данным, предприятие выпустит около 120 тыс. автомобилей модели Vesta NG.

Летом 2022 года с конвейера в Ижевске сошла «прощальная» партия из примерно 800 рестайлинговых машин во всех вариантах кузова. Хотя официальный старт продаж новой модели не объявлен, еще в сентябре текущего года некоторые дилеры запрашивали за автомобили около 2-2,3 млн рублей.

7 октября стало известно, что «АвтоВАЗ» сварит первый кузов Lada Vesta в Тольятти 7 ноября текущего года. Основная часть сварочной оснастки уже доставлена с завода «Лада Ижевск» на главную заводскую площадку в Тольятти, на сварочном комплексе линии В0 идет монтаж перевезенного оборудования. Одновременно ведется реконструкция бывшего мультибрендового конвейера завода, где в марте 2023 года должна начаться сборка автомобиля Lada Vesta NG.