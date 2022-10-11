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«КамАЗ» вопреки санкциям нарастил производство

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компания «КамАЗ» за девять месяцев текущего года сумела в нынешних условиях нарастить производство, выпустив 32 255 грузовых автомобиля. За аналогичный период 2021 года было выпущено 30 979 автомобилей. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба предприятия.

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Учитывая санкции, введенные против РФ, завод во второй половине 2022 года переориентировал гамму выпускаемой продукции. Помимо среднетоннажных грузовиков и седельных тягачей, одним из главных направлений стал выпуск полноприводных грузовых автомобилей, которые были сделаны в рамках госзаказа.

Кроме того, завод увеличил выпуск запасных частей для техники «КамАЗ».

«Производство полноприводной техники отличается повышенной трудоёмкостью ввиду высокого объёма внутреннего производства. Для выполнения заключённых госконтрактов компания использовала все имеющиеся ресурсы, в том числе ввела на отдельных производствах 12-часовую рабочую смену», сообщили на заводе.

22 сентября агентство «Напи» сообщило, что в России выросло производство грузовых автомобилей. В августе текущего года в России было произведено 4,3 тыс. грузовых автомобилей, тогда как в августе 2021 года с конвейеров автозаводов сошло 3,9 тыс. грузовиков. Всего за восемь месяцев 2022 года было произведено 38,9 тыс. грузовиков (—15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

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