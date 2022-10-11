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Во Франции готовятся к возможным отключениям мобильной связи

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Операторы связи во Франции готовятся к отключениям электроэнергии. В течение нескольких месяцев компании надеялись избежать такого сценария, передает телеканал «Известия». Но, правительство не обнадеживает более радужным прогнозом. Во время веерных отключений света ухудшается качество мобильной связи. Также, значительно падает скорость интернета. Операторы могут понести убытки. При этом, телекоммуникационные компании не получат ряд льгот.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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