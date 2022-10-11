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Эксперт рассказал о значении ударов по инфраструктуре Украины

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Фото: REUTERS/Russian Defence Ministry/Handout
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Удары высокоточным оружием по инфраструктуре Украины продолжатся на постоянной основе и это скажется на боевой эффективности подразделений ВФУ, находящихся на линии соприкосновения. Такое мнение в разговоре с «Известиями» выразил военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Удары по энергетике, тягловым подстанциям, где стоят электровозы, хранилищам горюче-смазочных материалов обязательно повлияют на всю военную машину. Теперь украинским группировкам будет труднее доставлять боеприпасы, осуществлять их вещевое снабжение, затруднит и маневр резервами из тыла на фронт или между стратегическими направлениями», — считает он.

По словам эксперта, противник теперь перестанет чувствовать себя в безопасности на всей территории Украины.

«Во время последних украинских наступлений играли важную роль иностранные наемники. Теперь они будут знать, что у России есть длинная рука и их достанут в любой точке Украины. Это должно умерить их пыл и отбить у многих желание приезжать на Украину», — добавил Дандыкин.

Эксперт также напомнил, что это огромный посыл российским солдатам и офицерам, находящимся непосредственно в зоне боевого соприкосновения.

«Они будут понимать, что их поддерживают мощными ударами по тылам противника. Это хорошо повлияет на их моральный дух, поможет пережить непростой период. Следом подойдут наши резервы, которые сейчас активно готовят», — отметил он.

Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР 10 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований. Только на николаево-криворожском направлении противник потерял в боях более 60 военнослужащих, девять танков, 16 бронемашин и 17 автомобилей. Также в этот день высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар по объектам военного управления, связи и энергетики Украины.

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