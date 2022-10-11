Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД предложили выплаты мобилизованным для погашения долгов за ЖКУ
Наука
Ученые предсказали третью волну «Омикрона» в Европе
Мир
ЕК оценила ущерб от новых антироссийских санкций в €123 млрд
Мир
Трасс выступила за проведение саммита НАТО после взрывов на Украине
Интернет
Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ
Мир
Захарова обвинила политическую элиту ЕС в создании кризиса
Мир
Более 1,3 тыс. населенных пунктов на Украине лишились электричества
Происшествия
В Костроме одноклассник убил 12-летнюю девочку в подъезде
Мир
Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине по видеосвязи
Общество
Ozon временно приостановил обработку заказов крымчан из-за ЧП на мосту
Мир
Байден пообещал поставить Украине новые системы ПВО
Общество
В Москве задержан стрелявший из ружья в полицейского

В торговых сетях могут закончиться импортные виски и ром

0
Фото: Global Look Press/Michael Weber
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, в крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. Практически исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы.

Исключительный список: алкоголю и презервативам дали привилегии при ввозе из ЕС
Россия закрывает границу для фур из Европы, но перевозчиков лекарств и ряда других товаров ждет послабление

Быстро заменить ушедшие с рынка продукты невозможно — внутри страны эти категории напитков сейчас не производят в нужном объеме, заявил специалист.

«Мы видим серьезное сокращение ассортимента импортного алкоголя: представленность виски на полках снизилась на 50%, шампанского — на 95%, импортного пива — на 40%, остальных категорий — на 35%. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев мы можем столкнуться с дефицитом популярной продукции», — добавил Игорь Караваев.

Впрочем, возможно, ретейлеры не учитывают все возможности российской промышленности, которая может заместить иностранный премиум в спиртном.

«Можно с уверенностью говорить, что отечественные потребители не останутся без алкогольной продукции на полках магазинов. Дефицита спиртного нет и не будет, добавили «Известиям» в Росалкогольрегулировании.

С января по сентябрь этого года объем отечественного производства алкогольных напитков вырос на 12,3%. Выпуск растет на фоне неизменного спроса и сокращающейся доли импортной продукции, добавили в ведомстве.

Ранее Минпромторг выступил с предложением разрешить параллельный импорт премиальных зарубежных напитков.

В Минфине сказали, что рассмотрят идею. Против свободного импорта выступила Ассоциация международных производителей спиртного — не все правообладатели покинули страну, часть из них продолжают поставки. Например, Bacardi уже восстановила ввоз своих брендов, заверили «Известия» в компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Безградусная картина: у торговли заканчиваются импортные виски и ром

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022