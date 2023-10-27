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День работников СИЗО и тюрем 2023 — история и традиции праздника

31 октября в России отметят День работников СИЗО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России 31 октября отмечают День работников СИЗО и тюрем. В этот день принято поздравлять всех сотрудников структуры Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В 2023 году профессиональное торжество приходится на вторник. «Известия» рассказывают об истории и традициях праздника.

День работников СИЗО и тюрем — 2023: история праздника

Следственные изоляторы или, как они известны в народе, СИЗО, были учреждены в СССР 31 октября 1963 года. Именно эта дата и послужила для создания профессионального праздника работников уголовно-исправительной системы. Тогда же были определены и правила содержания заключенных в изоляторах.

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Сама знаменательная дата была установлена в 2006 году приказом директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

Кроме того, 12 марта отмечается праздник работников уголовно-исполнительной системы Минюста РФ.

День работников СИЗО и тюрем — 2022: традиции праздника

В России к настоящему моменту функционируют 204 следственных изолятора и 75 перепрофилированных помещений, восемь тюрем, 647 исправительных колоний и 18 воспитательных колоний для несовершеннолетних.

В день праздника руководство собирает коллективы учреждений ФСИН и отмечает заслуги лучших сотрудников. Им вручают грамоты, премии и другие награды.

Телевизионные и печатные СМИ готовят тематические репортажи и публикации, берут интервью у ветеранов ФСИН и действующих работников, а также показывают, как живут заключенные.

Специфика работы СИЗО и тюрем не позволяет проводить масштабные празднества, однако коллеги всё равно могут собраться за столом и поздравить друг друга, а также получают теплые слова в домашнем кругу.

24 октября в России отмечали День подразделений специального назначения. «Известия» вспоминали историю праздника и рассказали, какие задачи выполняют военнослужащие.

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