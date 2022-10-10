В ДНР заявили о разочаровании украинских солдат в американских Javelin

Украинские военные разочаровались в западных комплексах Javelin из-за того, что они взрываются в руках, и предпочитают им надежное советское вооружение. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил «РИА Новости» командир танкового взвода союзных сил в ДНР, старший сержант Беслан с позывным «Бес».

«Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голову оторвало от взрыва — отсыревший был. <...> Они же лежали на складах по восемь-девять лет. Отсырели», — сказал собеседник агентства.

Военный рассказал, как противник собирался выстрелить по его танку из Javelin, однако снаряд потерял управление и «улетел в неизвестном направлении».

По его словам, на участке фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались от использования Javelin и вернулись к советскому вооружению.

«Используют РПГ (ручной противотанковый гранатомёт. — Ред.) , автоматические станковые гранатометы», — уточнил он.

Прежде командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк, попавший в плен после попытки выйти с завода «Азовмаш», рассказал агентству, что американский переносной противотанковый ракетный комплекс бесполезен в городских боях. Он отметил, что на вооружении украинских войск были и другие гранатометы, которые использовали чаще, чем Javelin, но и у них были свои недостатки — на холоде у них разряжалась батарея, из-за этого невозможно было осуществить пуск.

Ранее, 14 июня, ветераны армии США Марк Хейворд и Брэдли Кроуфорд в беседе с газетой The Washington Post, заявили, что поставляемые Украине комплексы Javelin неэффективны из-за полного отсутствия технической поддержки и обучения по использованию. Кроме того, они предоставляются без инструкций и запасных частей.

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin («Джавелин») предназначен для поражения основных боевых танков и бронированных машин на дальности до 2500 м. Он был разработан в 1996 году американской компанией Raytheon TI System/Lockheed Martin. Комплекс применялся в Ираке. Тогда и были выявлены проблемы с его использованием, связанные с промахами при пусках по целям. По этой причине от него отказались в морской пехоте США.

Первую партию противотанковых ракет Украина получила весной 2018 года. Тогда США передали 37 комплексов и свыше 200 ракет на сумму $47 млн. Первые пуски на полигоне в Черниговской области состоялись в мае 2018-го, в августе того же года ПТРК продемонстрировали на параде в честь Дня независимости Украины.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Киеву. Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать украинскую сторону оружием. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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