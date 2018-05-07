Новость о поставке американцами на Украину 37 установок ПТУР «Джавелин» преподносится с таким пиаром, что неискушенный в военных вопросах читатель может сделать выводы о том, что с их появлением эпоха господства танков на поле боя закончилась, а украинские вооруженные силы приобрели утраченную боеспособность, и в их противостоянии с отрядами народной милиции ЛНР и ДНР наступил коренной перелом.

Что же представляет собой «Джавелин»? Какие у него преимущества и недостатки?

Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin («Джавелин») предназначен для поражения основных боевых танков и бронированных машин на дальности до 2500 м. Он был разработан более 20 лет назад (в 1996 году) американской компанией Raytheon TI System/Lockheed Martin.

ПТРК «Джавелин» позиционируется как комплекс, реализующий принцип наведения «выстрелил-забыл». Его основной особенностью является возможность наведения ракеты на цель с помощью тепловизионной головки самонаведения (ГСН). До пуска ракеты ГСН осуществляет захват цели, а после пуска — автономное сопровождение до момента ее поражения.

Данный комплекс имеет ряд недостатков. Основным из них является особенность действия автономной головки самонаведения. «Джавелин» хорошо работает по движущимся целям с температурой, превышающей температуру окружающей среды. Вместе с тем его применение по неподвижным неконтрастным целям является неэффективным.

По этой причине в морской пехоте США отказались от комплекса «Джавелин» и предпочли ему ПТРК «ТОУ», поскольку инфракрасная головка самонаведения ракеты «Джавелин» допускала сбои при выделении теплоконтрастных целей. Проще говоря, она уходила от назначенной цели на более теплоконтрастный источник.

Практическое применение ПТРК «Джавелин» в Ираке выявило проблемы, связанные с промахами при пусках по целям. Так, оператором агентства CBS был заснят момент, когда морской пехотинец осуществил пуск ракеты по опорному пункту иракцев близ г. Умм-Каср и промахнулся. Попадание было достигнуто только со второго пуска.

Представители фирмы-разработчика неудачные пуски из ПТРК «Джавелин» объясняли недостаточной подготовкой морских пехотинцев, отсутствием у них практики учебно-боевых пусков. И это соответствует действительности, так как высокая стоимость ракеты «Джавелин» (68 500 долларов США) вынуждает командование ВС США ограничивать обучение личного состава занятиями на тренажерах и компьютерных симуляторах.

Другим существенным недостатком комплекса является длительное время его подготовки к пуску. Время, затрачиваемое от момента наведения на цель до пуска противотанковой ракеты, может достигать 30 секунд, в течение которых оператору необходимо непрерывно удерживать цель в поле зрения. Однако этого времени вполне достаточно для того, чтобы бронеобъект скрылся из зоны действия ПТРК или обстрелял расчет комплекса.

Важнейшими параметрами, характеризующими эффективность противотанковых ракетных комплексов, являются максимальная дальность стрельбы и уровень бронепробиваемости. Для «Джавелина» эти характеристики составляют 2500 м и 750 мм соответственно.

Попадание ракеты сверху в наименее защищенные части танка является идеальным условием для поражения. Однако это возможно на половине дальности стрельбы (от 1300 м до 2500 м). При ведении стрельбы на дальностях менее 1300 м ракета не успевает «сделать горку» и выходит на цель сверху с углом подлета менее 90 градусов, что существенно снижает ее возможности по бронепробитию.

При такой стрельбе с учетом наличия у танка динамической защиты, уровень бронепробиваемости «Джавелина» является недостаточным для поражения современных танков.

Еще одним недостатком данного комплекса является его низкая помехозащищенность. Например, помеха в виде аэрозолеобразующего облака приводит к потере ракетой цели.

Также в ходе боевых действий в Ираке был выявлен ряд отказов, связанных с повреждением транспортно-переносного контейнера, особенно при переноске его во вьюках. «Нежное» и сложное американское оружие не может надежно работать в условиях воздействия агрессивной внешней среды.

Кроме того, у ракеты «Джавелин» весьма низкая скорость полета (125–142 м/с). Поэтому наличие у современных танков комплексов активной защиты делают применение «Джавелина» малоэффективным.

Таким образом, особенности боевого применения противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» в совокупности с умелыми действиями противоборствующей стороны не позволяют ему гарантированно поражать современные танки в условиях высокоманевренных боевых действий.

В целом неумеренное восхваление ПТУР «Джавелин» обусловлено двумя причинами. Во-первых, в условиях жесткой конкуренции на рынке вооружений поставка Украине установок ПТУР «Джавелин» является хорошим информационным поводом для рекламы данного комплекса, чем и решили воспользоваться производители.

Вторая причина — необходимость поднятия морального духа разложившейся, склонной к массовым суицидам, погрязшей в пьянстве и мародерстве, ведущей геноцид собственного народа украинской армии.

По мнению пропагандистов, сам факт поставки Украине американских «суперкомплексов» значительно повысит морально-психологическое состояние личного состава ее вооруженных сил.

Кстати, накануне празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет уместно напомнить, что точно так же поступала и правящая нацистская верхушка в 1945 году, внушавшая уже обреченным солдатам вермахта надежду на «чудо-оружие».

И еще один аспект, связанный с поставкой ПТРК «Джавелин». Украина, не так давно производившая сложнейшие виды вооружения и военной техники, в т.ч. танки, самолеты, ракетные комплексы стратегического назначения, сегодня вынуждена приобретать за рубежом ракетные комплексы тактического звена. Этот факт свидетельствует о полной деградации Украины как инженерной и технической державы, коей она была еще совсем недавно.

Что касается прироста боевой мощи украинских вооруженных сил вследствие поступления на ее вооружение американских комплексов «Джавелин», позволю себе напомнить, что Украина в части сухопутных войск получила от СССР мощнейшее наследие: три военных округа (Прикарпатский, Киевский, Одесский) и вдобавок к ним лучшие дивизии, выведенные из Восточной Европы. Этого потенциала современного вооружения и военной техники было достаточно для того, чтобы украинская армия считалась одной из сильнейшей в Европе на протяжении как минимум 50 лет. Но в самые кратчайшие сроки полученный от СССР ресурс был растрачен, разворован, распродан и просто растащен.

Поступившие из США 37 установок ПТУР «Джавелин» по сравнению с утраченным потенциалом вооружения являются величиной, которой можно просто пренебречь.

И когда сегодня обывателю внушается мысль, что комплексы «Джавелин» на порядок повысят обороноспособность украинской армии, то надо быть очень наивным человеком или полностью утратить чувство реальности, чтобы поверить в этот пассаж.

Автор — военный историк