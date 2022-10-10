Один человек погиб в массовом ДТП под Воронежем

Грузовой и шесть легковых автомобилей столкнулись в Воронежской области, погиб один человек. Об этом 10 октября сообщила полиция региона в своем Telegram-канале.

Авария произошла в Борисоглебском районе около 14:30 мск на 621 км трассы «Р-22» Москва - Астрахань.

«В результате ДТП один человек погиб,количество пострадавших уточняется», — уточнили в полиции.

Как следует из опубликованных фотографий, грузовик после удара перевернулся, из него высыпались перевозимые строительные поддоны.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства и причины происшествия выясняются.

В июле на 603-м км автодороги М-4 «Дон» под Воронежем произошло ДТП с легковым автомобилем и «КамАЗом». Тогда погибли водитель ВАЗ-2115 и двое его пассажиров, среди которых один несовершеннолетний.

Причиной названа ошибка водителя легковушки, который не соблюдал безопасную дистанцию с автомобилем, ехавшем впереди.