Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с «КамАЗом» под Воронежем

В Воронежской области, на 603-м км автодороги М-4 «Дон», произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и «КамАЗом». Об этом в пятницу, 1 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, водитель легковой машины не выдержал безопасную дистанцию во время езды и столкнулся с «КамАЗом», который перевозили на эвакуаторе. В результате пассажиры легкового автомобиля скончались.

«В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-2115 и двое его пассажиров, среди которых один несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП.

27 июня один человек погиб в результате дорожной аварии в Почепском районе Брянской области. 69-летний водитель Renault при выезде на главную дорогу не уступил автомобилю Volkswagen, в результате чего произошло столкновение. Водитель Renault скончался на месте, еще два человека пострадали.