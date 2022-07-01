Один человек погиб в ДТП в Брянской области

Один человек погиб в результате дорожной аварии в Почепском районе Брянской области. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 27 июня днем на 17-м км дороги Почеп – Норино. 69-летний водитель Renault при выезде на главную дорогу не уступил автомобилю Volkswagen. Произошло столкновение.

Водитель Renault скончался на месте. Его 12-летний пассажир получил травмы головы и лица и был госпитализирован. 61-летняя пассажирка Volkswagen также была доставлена в больницу.

Двумя днями ранее сообщалось, что на Кубани микроавтобус врезался в дорожный знак и съехал в кювет. В салоне находились 19 детей-спортсменов, которые ехали из Геленджика в Ростов-на-Дону. По данным УГИБДД ГУ МВД, никто не пострадал.