Александр Овечкин вошел в рейтинг лучших игроков Национальной хоккейной лиги

Александр Овечкин вошёл в рейтинг лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий «Washington Capitals» занял 10 место, передает телеканал «Известия». Голкипер «Tampa Bay Lightning» расположился на шестой строчке. Лучшим хоккеистом назван канадский нападающий «Edmonton Oilers» Коннор Макдэвид. Второе место занял ещё один канадец — защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Третьим стал американский форвард «Toronto Maple Leafs» Остон Мэттьюс.

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