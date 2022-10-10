Умер клавишник первого состава «Ласкового мая» Афанасьев

Умер клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил в социальных сетях продюсер Андрей Разин.

«Сегодня пришла печальная весть из России, из Нижнего Новгорода. Ушел из жизни клавишник первого состава «Ласкового мая», который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе «Ласковый май», всегда им дорожили и знали, насколько он надежный человек. Приношу самые искренние соболезнования от моей семьи, от всей группы «Ласковый май», — написал Разин.

Помимо этого, он охарактеризовал Афанасьева, как надежного человека. Когда в коллектив пришел участник Андрей Гуров в возрасте 11 лет, клавишник взял шефство над молодым коллегой, дополнил продюсер «Ласкового мая».

Причина смерти не сообщается.

23 июня в возрасте 48 лет скончался Юрий Шатунов. Причиной медики назвали инфаркт. 22 июня музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.