Мужчина погиб в загоревшемся грузовике на трассе в Иркутской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 52-летнего водителя в загоревшемся грузовике в Иркутской области. По предварительным данным, транспортное средство задело высоковольтную линию электропередачи.

Инцидент произошел на трассе «Вилюй» в Усть-Куте 10 октября. По данным следователей, огонь охватил грузовик после касания ЛЭП. Пожарным удалось сбить пламя за 11 минут, в тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Водитель в результате происшествия погиб. Уголовное дело возбуждено по ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Ранее в этот день поезд врезался в грузовик в Приморском крае. Водитель машины нарушил правила движения и выехал на пути перед проходящим составом. Никто не пострадал, однако возникла задержка в движении поездов.