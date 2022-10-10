Директора турфирмы осудят за обман клиентов на 2,7 млн рублей в Магадане
Прокуратура в Магадане направила в суд уголовное дело по факту мошенничеств в отношении клиентов туристической фирмы. Обвинения предъявлены директору компании.
По данным правоохранительных органов, женщина использовала свое служебное положение и злоупотребляла доверием горожан, которые планировали покупку путевок. Обвиняемая похитила денежные средства 27 клиентов, пишет ИА MagadanMedia. Общая сумма ущерба превысила 2,7 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Материалы дела направлены в городской суд.
В Тверской области 60-летний мужчина лишился свыше 6 млн рублей после телефонного разговора с мошенником. Злоумышленник убедил потерпевшего, что его сбережения якобы находятся под угрозой, и деньги необходимо перевести на «безопасный» счет.