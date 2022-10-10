Дерматолог рассказала о необходимых для мужчин после 30 лет средствах для кожи

Мужчины с 30 лет уже могут начинать пользоваться первым антивозрастным кремом или гелем, который может заменить средство после бритья. Об этом врач-дерматовенеролог, косметолог Юлия Соколова рассказала в понедельник, 10 октября.

Также Соколова порекомендовала в разговоре с РИАМО включить в ежедневный уход крем для кожи вокруг глаз, поскольку бессонные ночи уже не проходят бесследно.

«В антивозрастных кремах для кожи лица к увлажнителям и антиоксидантам присоединяются компоненты, стимулирующие обновление и дающие эффект лифтинга», — добавила косметолог.

Вне зависимости от типа кожи у мужчин, в косметичке после 30 лет должны находиться средства для очищения кожи, увлажнения и тонизирования, которые поможет подобрать их врач-косметолог, сообщает телеканал «360».

Ранее, 3 октября, врач-дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиника Алена Романова рассказала, что вазелин является одним из самых вредных средств для ухода за кожей, однако многие считают, что он борется с морщинами и придает коже здоровое сияние.

По словам специалиста, вазелин никакими омолаживающими свойствами не обладает — он способен чисто механически заполнить морщины, но никак не разгладить их.