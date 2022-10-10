Работодатели назвали причины для отказа молодым соискателям

Главным недостатком молодых специалистов является безответственное отношение к своим обязанностям, следует из результатов опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор». Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

В ходе опроса было выяснено отношение работодателей к соискателям разных возрастных групп, а также факторов подбора специалистов «младшего» и «старшего» возраста.

По мнению работодателей, самое важное преимущество молодых сотрудников — желание учиться и получать опыт, этот вариант отметили 60% участников исследования. 42% сходятся во мнении, что молодых специалистов отличает гибкость ума и креативность, 37% отмечают энергичность и следование четким целям, а 35% признаются, что соискатели в возрасте от 18 до 25 лет быстро адаптируются под компанию. Почти каждый четвертый работодатель (23%) подчеркнул, что молодые сотрудники готовы работать за сравнительно небольшую оплату, почти столько же (22%) говорят об оптимизме и легком отношении к проблемам.

Молодым специалистам приписывают также большее дружелюбие и быстрое вхождение в сложившиеся рабочие коллективы (19%), лояльность, доверие и любовь к первой работе (18%). Среди сильных сторон перечисляют отсутствие семьи и детей и готовность к переработкам (по 15%). 7% работодателей считают, что у молодых работников нет преимуществ.

Обратная сторона медали для молодых — безответственное отношение к рабочим обязанностям, 63% опрошенных работодателей заявляют, что могли бы отказать кандидату младшего возраста в пользу более старшего соискателя именно по этой причине. 52% отмечают у соискателей младшего возраста проблемы с дисциплиной, 43% говорят о неоправданно высоких зарплатных ожиданиях, каждый третий (30%) указывает на недостаток нужных в работе навыков, еще 23% — на отсутствие опыта.

Каждый пятый работодатель признается, что мог бы отказать молодому кандидату в пользу более старшего из-за неумения принимать критику (22%), однако почти столько же работодателей (20%) всегда готовы рассматривать молодых специалистов на вакантные места. Для 19% критическим может оказаться неумение справляться со стрессом, для 15% — зависимость от гаджетов и технологий. Реже всего принимают во внимание потенциальную возможность обзавестись семьей, отсутствие рекомендаций с прошлого места работы и отсутствие полезных знакомств и связей (3 и менее процентов)

Для соискателей старшей возрастной группы (55+) главными преимуществами оказались ответственное отношение к работе (60%), большой опыт (59%) и высокий уровень квалификации (56%). Работодатели также высоко оценивают заинтересованность кандидатов 55+ в долгосрочной занятости, реальные зарплатные ожидания и соответствие их уровню (43%), 37% работодателей ценят кандидатов указанной возрастной категории за возможность быть наставником для молодых коллег. Каждый четвертый нанимающий уверен, что сотрудники старшего возраста спокойнее и размереннее, а 16% признаются, что самая сильная сторона таких кандидатов — социальный капитал, наработанные полезные контакты и связи. 13% участников исследования подчеркивают, что сотрудники 55+ готовы взять на себя руководящие функции и 9% говорят о высоком личном авторитете в возрасте 55+.

Но есть и отрицательные качества, из-за которых работодатели могут отказать в пользу более молодых кандидатов, среди самых распространенных отрицательных черт сотрудников в возрасте от 55 лет и старше — низкий уровень освоения современных технологий (48%), потенциальный риск не потянуть высокий рабочий темп (46%) и некоторый консерватизм относительно обучения новому (45%). 35% работодателей могли бы отказать кандидатам из указанной категории из-за недостаточной гибкости и креативного мышления. 22% работодателей всегда готовы рассматривать кандидатов в старшем возрасте. 15% сделали бы выбор в пользу кандидата с меньшим возрастом из-за возможной несовместимости с молодым коллективом, 12% работодателей говорят, что зарплатные ожидания кандидатов 55+ бывают неоправданно высокими.

19 августа сообщалось, что каждый третий учащийся средних специальных учебных заведений (32%) не планирует связывать свою дальнейшую жизнь с работой по выбранной профессии. Среди студентов вузов этот показатель немного меньше и составляет 28%. Согласно результатам всероссийского опроса аналитического центра НАФИ, девушки демонстрируют большую определенность в профессиональном выборе, нежели юноши. Так, среди студенток в 1,5–2 раза больше тех, кто планирует работать по профилю получаемого образования.