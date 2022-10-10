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Житель Донецка рассказал о последствиях обстрела города со стороны ВСУ

Житель Донецка рассказал о последствиях обстрела города снарядами НАТО со стороны ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Донецка по имени Эдуард рассказал о последствиях обстрела Привокзального района города Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядами «натовского» калибра. Об этом 10 октября он побеседовал с «Известиями».

«В час ночи это случилось. Было шесть прилетов. Разрушен склад с комбикормом. Машину побило и ворота. И наши ворота перекосило. Ну вот вчера еще полдня обстреливали Киевский район. Начали где-то после двух и до часу ночи. Так летает здесь всё», — рассказал он.

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На кадрах видны разрушения из-за удара ВСУ.

Ранее, 9 октября, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что ВСУ обстреляли города Донецк и Ясиноватая. Известно о запуске восьми снарядов калибра 155 мм.

За сутки на территории ДНР при обстрелах ВСУ погибли три человека, еще шесть получили ранения.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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