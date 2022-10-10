В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму и Севастополе

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что автомобильное сообщение по Крымскому мосту было восстановлено. Об этом глава ведомства рассказала 10 октября в своем Telegram-канале.

«Возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту для легковых автомобилей с прохождением полной процедуры осмотра. Туристы на автотранспорте могут беспрепятственно направляться на отдых в Крым и обратно. Время ожидания, по данным региона, сейчас составляет пару часов и будет постепенно снижаться. Для удобства туристов развёрнуты пункты с горячей едой. Автобусное сообщение временно осуществляется через паромную переправу», — отметила она.

Догузова также сообщила о состоянии железнодорожного сообщения с полуостровом. По ее словам, препятствий для перемещения по железнодорожным путям в данный момент не существует.

«Возобновлено железнодорожное сообщение по Крымскому мосту в прежнем объеме. Также можно без ограничений купить билеты в Крым и обратно. Поезда, которые вчера задержались, были переправлены в Анапу и Алушту. Пассажирам было предоставлено всё необходимое. Сейчас все поезда доставили пассажиров до пункта назначения», — рассказала глава Ростуризма.

По информации Ростуризма, по состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находилось порядка 50 тыс. туристов, которые были проинформированы о ситуации с мостом. Туристам, у которых 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки, и около тысячи человек воспользовалось такой возможностью, рассказала Догузова.

«Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений», — резюмировала она.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».