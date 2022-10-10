1 октября 2022 года вступило в силу указание ЦБ, которое, как часто и много говорил регулятор, позволит гражданам обезопасить себя от действия мошенников за счет «противодействия переводов без согласия клиента». Однако на практике банки не предоставляют такую услугу.

Как рассказала «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, с 1 октября эксперты фонда и волонтеры платформы «Мошеловка» обращались с просьбой установить самозапрет на онлайн-кредиты в колл-центры, отправляли вопросы через мобильные приложения, и посещали офисы десяти банков. Это Сбер, ВТБ, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, РОСБАНК, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Совкомбанк и «Открытие».

«К сожалению, все закончилось практически ничем: сотрудники банков не понимают, о чем речь, и сообщают, что такой услуги у них не предусмотрено. В лучшем случае предлагали подключить бесплатную опцию установить лимит по сумме перевода, которая давно существует, известна клиентам, но от мошенников не спасает», — рассказала Евгения Лазарева

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Займ и против: банки не начали устанавливать самозапрет на кредиты с 1 октября