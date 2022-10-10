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Банки не начали устанавливать самозапрет на кредиты с 1 октября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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1 октября 2022 года вступило в силу указание ЦБ, которое, как часто и много говорил регулятор, позволит гражданам обезопасить себя от действия мошенников за счет «противодействия переводов без согласия клиента». Однако на практике банки не предоставляют такую услугу.

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Как рассказала «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, с 1 октября эксперты фонда и волонтеры платформы «Мошеловка» обращались с просьбой установить самозапрет на онлайн-кредиты в колл-центры, отправляли вопросы через мобильные приложения, и посещали офисы десяти банков. Это Сбер, ВТБ, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, РОСБАНК, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Совкомбанк и «Открытие».

«К сожалению, все закончилось практически ничем: сотрудники банков не понимают, о чем речь, и сообщают, что такой услуги у них не предусмотрено. В лучшем случае предлагали подключить бесплатную опцию установить лимит по сумме перевода, которая давно существует, известна клиентам, но от мошенников не спасает», — рассказала Евгения Лазарева

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Займ и против: банки не начали устанавливать самозапрет на кредиты с 1 октября

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