Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian сообщила о нефтяных забастовках и очередях на заправках во Франции
Экономика
Россияне сняли более 750 млрд рублей с начала частичной мобилизации
Мир
Военные РФ ударили по скоплению живой силы и техники националистов под Кременной
Армия
В зоне спецоперации российские военные полностью ликвидировали подразделение боевиков
Общество
Через Керченский пролив за сутки перевезли более 1400 человек
Мир
Военный был ранен после сброса взрывного устройства террористами «ан-Нусры»
Мир
В Белоруссии заявили о подрыве приграничных мостов Украиной
Мир
Маск описал русской пословицей эскалацию напряженности в мировой политике
Мир
Американский офицер предупредил о перебоях с поставками оружия США на Украину
Общество
По Крымскому мосту запущено движение пригородных поездов
Политика
Песков отметил отсутствие информации о переговорах России и четырех стран Запада в Стамбуле
Мир
Один человек погиб при наезде автомобиля на террасы баров в Испании
Сюжет:

В зоне спецоперации российские военные полностью ликвидировали подразделение боевиков

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выдавливая националистов с занимаемых позиций, российскими артиллеристами было ликвидировано подразделение украинских боевиков. О подвигах армии РФ рассказало Минобороны в понедельник, 10 октября.

Позиции силы: украинские атаки отбиты на всех направлениях
Первые пополнения из числа мобилизованных с боевым опытом приходят на фронт и укрепляют оборону

Так, под руководством подполковника Станислава Сепеева было уничтожено две боевых машины, три артиллерийских орудия, в том числе западного производства, и до 20 националистов.

Кроме того, младший сержант Александр Клованич выполнял задачу по обеспечению безопасности колонны батальонно-тактической группы российских войск и в ходе совершения марша в заданный район обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду. Командованием было принято решение атаковать боевиков, и в процессы выполнения поставленной задачи Клованич получил ранение, но он самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь. В ходе боя он уничтожил до пяти боевиков.

Перед батальонно-тактической группой, которую обеспечивал бесперебойной связью майор Евгений Рытченко, была поставлена задача по оперативному наращиванию зоны покрытия радиостанций для передачи информации удаленным подразделениям в ходе наступления. Военные нашли подходящее место на возвышенности для установления ретранслятора, однако украинские боевики обнаружили их и открыли минометный огонь. Под непрекращающимся обстрелом майор Рытченко закончил установку, а потом присоединился к подчиненным для обороны позиции.

Российским подразделениям доставляют боеприпасы на линию соприкосновения. Так, в ходе одного из рейсов колонна, в составе которой двигался рядовой Саид Магомедов, попала под артиллерийский и минометный обстрел, в результате чего одна из машин, которая двигалась впереди, загорелась. Рядовой Магомедов эвакуировал из автомобиля трех раненных военнослужащих, оказал им первую медицинскую помощь и вывез их на своем автомобиле в безопасное место.

Ранее, 9 октября, в военном ведомстве рассказали, как старшина Юрий Маргун, действуя в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской батальонной тактической группы (БТГ), в течение двух суток держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. Под командованием Маргуна было уничтожено три танка боевиков и большое количество живой силы противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022