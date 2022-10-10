В зоне спецоперации российские военные полностью ликвидировали подразделение боевиков

Выдавливая националистов с занимаемых позиций, российскими артиллеристами было ликвидировано подразделение украинских боевиков. О подвигах армии РФ рассказало Минобороны в понедельник, 10 октября.

Так, под руководством подполковника Станислава Сепеева было уничтожено две боевых машины, три артиллерийских орудия, в том числе западного производства, и до 20 националистов.

Кроме того, младший сержант Александр Клованич выполнял задачу по обеспечению безопасности колонны батальонно-тактической группы российских войск и в ходе совершения марша в заданный район обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду. Командованием было принято решение атаковать боевиков, и в процессы выполнения поставленной задачи Клованич получил ранение, но он самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь. В ходе боя он уничтожил до пяти боевиков.

Перед батальонно-тактической группой, которую обеспечивал бесперебойной связью майор Евгений Рытченко, была поставлена задача по оперативному наращиванию зоны покрытия радиостанций для передачи информации удаленным подразделениям в ходе наступления. Военные нашли подходящее место на возвышенности для установления ретранслятора, однако украинские боевики обнаружили их и открыли минометный огонь. Под непрекращающимся обстрелом майор Рытченко закончил установку, а потом присоединился к подчиненным для обороны позиции.

Российским подразделениям доставляют боеприпасы на линию соприкосновения. Так, в ходе одного из рейсов колонна, в составе которой двигался рядовой Саид Магомедов, попала под артиллерийский и минометный обстрел, в результате чего одна из машин, которая двигалась впереди, загорелась. Рядовой Магомедов эвакуировал из автомобиля трех раненных военнослужащих, оказал им первую медицинскую помощь и вывез их на своем автомобиле в безопасное место.

Ранее, 9 октября, в военном ведомстве рассказали, как старшина Юрий Маргун, действуя в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской батальонной тактической группы (БТГ), в течение двух суток держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. Под командованием Маргуна было уничтожено три танка боевиков и большое количество живой силы противника.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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