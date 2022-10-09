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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Военные российской армии, задействованные в специальной военной операции по защите Донбасса, выполняют боевые задачи в самых экстремальных условиях. Об их героических подвигах в Минобороны рассказали в воскресенье, 9 октября.

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Во время освобождения одного из крупных городов, находящегося под контролем украинских националистов, группа морпехов-тихоокеанцев столкнулась с сопротивлением украинских боевиков. Однако российские военные продолжали уничтожать врага и выдавливать его в другой район города для последующего окружения. Так, для ослабления боевиков огнеметчик морской пехоты Тихоокеанского флота гвардии матрос Николай Каширин обнаружил вражеского снайпера, после чего он скрытно подобрался к оборудованной позиции стрелка и прицельным выстрелом из огнемета его уничтожил. После этого боевики отступили.

Украинские националисты в очередной раз предприняли попытку по уничтожению российской автомобильной колонны, обеспечивающей военных продовольствием, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, осознавая ее важность. Однако, несмотря на множественные осколочные ранения, полученные в результате разорвавшегося рядом с машиной минометного снаряда, младший сержант Ильшат Вахитов вывел загруженный автомобиль в безопасную зону. В результате подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили выполнять боевые задачи.

«За самоотверженность и личное мастерство, отличие в боевых действиях по защите Отечества, а также за отличие в боевых действиях на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, проявленные в ходе боевых действий при защите государственных интересов Российской Федерации, награжден орденом Мужества», — добавили в военном ведомстве.

Украинские боевики раз за разом предпринимали попытки прорыва оборонительных рубежей для последующего выхода в район расположения российских войск. Старшина Юрий Маргун, действуя в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской батальонной тактической группы (БТГ), в течение двух суток держал оборону на одном из наиболее танкоопасных направлений. Под командованием Маргуна было уничтожено три танка боевиков и большое количество живой силы противника.

Подразделения украинских националистов, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боя с ВС РФ территориями, предприняли попытку контрнаступления на позиции российской БТГ. Старший водитель мотострелкового отделения, ефрейтор Вячеслав Таранцев занимался эвакуацией раненых военнослужащих с поля боя в безопасное место. Несмотря на риски для жизни, он вывез на грузовом автомобиле раненых военнослужащих и укрыл их в безопасном месте, а после вернулся и продолжил отражать контрнаступление врага, которое закончилось успешно для российской армии.

Ранее, 8 октября, в Минобороны рассказали, как ефрейтор Владимир Алексеев обнаружил группу боевиков, оборудующих оборонительные позиции. Точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета Алексеев уничтожил минометный расчет националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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