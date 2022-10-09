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Эрдоган назвал главную проблему властей Турции предстоящей зимой

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Цены на газ для граждан являются единственной проблемой Турции зимой. Об этом 9 октября заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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По его словам, подготовка к зиме завершена.

«Наша проблема заключается в том, как доставить природный газ нашим гражданам по более доступным ценам», — цитирует лидера телеканал.

Он отметил, что власти страны прилагают к этому максимум усилий.

3 октября агентство Bloomberg сообщило, что Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года, поскольку пытается смягчить экономический ущерб от высоких цен на энергоносители. Как отмечается в материале, зависимость страны от импортных энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет.

В конце сентября курс турецкой лиры опустился до рекордного минимума.

Как сообщил руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвесткомпании Fontvielle Артур Мейнхард, лира уже была в слабом положении по отношению к доллару после того, как 21 сентября Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов.

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