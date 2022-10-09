Енот стал причиной ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Сибирском тракте енот стал причиной ДТП. Об этом сообщил портал Е1.

ДТП произошло ночью 9 октября. В аварии пострадал 26-летний водитель Volkswagen Polo.

«Водитель Volkswagen Polo двигался со стороны поселка Прохладного, не обеспечил постоянный контроль за движением и наехал на животное», — сообщили в ГИБДД.

После этого автомобиль врезался в дерево и опрокинулся на обочине.

Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника.

В сентябре водитель сбил лося под Липецком и скрылся с места аварии.