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Военкор «Известий» показал обстановку в Кременной и работу батальона «Барс»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Семен Еремин побывал в Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), подвергающейся обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), недалеко от которой работает добровольческий батальон «Барс-13».

Журналист рассказал, что добрался к «Барсам» вместе с гуманитарщиками по пустынным улицам города на скорости. По пути с окраин раздавались звуки взрывов — это была российская артиллерия, подавлявшая огонь ВСУ.

По словам военкора, украинские боевики стоят на подступах, куда стянули много пушек и американские реактивные системы залпового огня (РСЗО), а также системы контрбатарейной борьбы.

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Добравшись к позициям к позициям «Барс-13» волонтер передал бойцам груз — несколько беспилотников, чтобы обеспечить подразделения средствами разведки, а также хороший тепловизионный прицел.

Позывной одного из доставляющих грузов — Лыня. Он на деньги неравнодушных людей закупает и доставляет в самые напряженные точки фронта всё необходимое, вплоть до термобелья и продовольствия для гражданского населения.

«Вообще цель нашей работы на этих территориях — это спасение людей прежде всего. И облегчение фронта, облегчение их работы. Необходимое оборудование, чтобы наши ребята не гибли, чтобы наши ребята зря не рисковали. Ну и приближаем, конечно, победу, потому что победа должна быть только за нами», — рассказал Лыня.

Журналист показал, как «Барсы» в лесном массиве делают для себя укрепления.

«Вгрызаемся в землю, уже нас не волнует, еда не еда. Главное дело, чтобы позиции отстоять и идти в наступление. Мы шли штурмовать, а не окапываться. Но сейчас нужно сдержать напор группировки противника, дать ему выдохнуться. Параллельно, нарастить собственные силы и вернуть себе инициативу», — рассказал корреспонденту боец с позывным Трек.

Сам город опустел. Населению помогли эвакуироваться. Остались те, кто либо не хочет покидать малую Родину, либо кто просто по каким-то причинам не смог уехать.

«На 150 квартир нас осталось всего-навсего 20 человек. Не считая тех, что больные. Страшно», — рассказала журналисту местная жительница Валентина Иванцова.

Тем не менее женщина не унывает, а даже продолжает облагораживать двор. Она верит, что Кременная обязательно выстоит.

6 октября ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS на город Кременная. За день до этого, 5 октября, представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что ВСУ подтягивают новое поставляемое НАТО вооружение в район Сватово. Кременная тоже остается опасным направлением для попыток нанесения ударов, отметил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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