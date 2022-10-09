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МИД предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойного оружия Киеву
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МИД предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойного оружия Киеву

Директор второго департамента СНГ МИД РФ Полищук: поставки Западом Киеву дальнобойного оружия станут для РФ красной линией
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Фото: commons.wikimedia.org
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Поставки Западом Украине дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией, заявил 9 октября директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это, прежде всего, поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации», — сказал он в интервью ТАСС.

Полищук указал, что у России достаточно инструментов для их реализации.

Накануне стало известно, что США намерены поставить украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Коровин подчеркнул, что поставки NASAMS — доказательство прямого участия НАТО в конфликте с Россией, так как боевые действия с использованием таких ЗРК невозможны без орбитальных спутников Североатлантического альянса.

7 октября в посольстве России в Лондоне указали, что власти западных стран отказываются признавать возрастающие угрозы в результате накачки Киева летальным вооружением. Посольство обратилось к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО с призывом остановить поставки западного вооружения для нужд украинских войск. В дипмиссии указали, что это чревато далекоидущими последствиями для региональной и глобальной безопасности.

5 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также предупредил Вашингтон о том, что поставки дальнобойного оружия Киеву вызовут адекватные ответные меры со стороны России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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