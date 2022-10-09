МИД предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойного оружия Киеву

Поставки Западом Украине дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией, заявил 9 октября директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это, прежде всего, поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации», — сказал он в интервью ТАСС.

Полищук указал, что у России достаточно инструментов для их реализации.

Накануне стало известно, что США намерены поставить украинской армии зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.

Эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Коровин подчеркнул, что поставки NASAMS — доказательство прямого участия НАТО в конфликте с Россией, так как боевые действия с использованием таких ЗРК невозможны без орбитальных спутников Североатлантического альянса.

7 октября в посольстве России в Лондоне указали, что власти западных стран отказываются признавать возрастающие угрозы в результате накачки Киева летальным вооружением. Посольство обратилось к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО с призывом остановить поставки западного вооружения для нужд украинских войск. В дипмиссии указали, что это чревато далекоидущими последствиями для региональной и глобальной безопасности.

5 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов также предупредил Вашингтон о том, что поставки дальнобойного оружия Киеву вызовут адекватные ответные меры со стороны России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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