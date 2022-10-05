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Глава делегации РФ в Вене предостерег США от поставок дальнобойного оружия Киеву

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Фото: commons.wikimedia.org
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Москва предостерегает Вашингтон от поставок дальнобойного оружия вооруженным силам Украины (ВСУ), так как это вызовет адекватные ответные меры со стороны России, заявил 5 октября руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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«Решительно предостерегаем от поставок ВСУ тяжелого и дальнобойного оружия, которые неизбежно вынудят нас принимать адекватные ответные меры», — приводятся его слова с пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности на сайте МИД РФ.

По словам Гаврилова, заявления Запада о том, что поставляемое оружие Киеву необходимо для самообороны, являются юридически «ничтожными».

Более того, руководитель делегации также порекомендовал «вашингтонским стратегам» не обострять ситуацию на южных границах России.

Днем ранее пресс-служба Пентагона сообщила об отправлении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. В него вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.

2 октября Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Уточняется, что США ждут таких же действий от Евросоюза.

За день до этого Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства Украины, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 сентября предупредил, что США всё больше близятся к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада на освобожденных территориях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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