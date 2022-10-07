Посольство РФ указало на отказ Запада признавать угрозы от накачки Украины оружием

Власти западных стран отказываются признавать возрастающие угрозы в результате накачки Украины летальным вооружением. Об этом 7 октября заявили в посольстве России в Лондоне.

«Достоверно известно, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых вооружений на мировой «черный рынок». При этом страны Запада отказываются признавать угрозы, связанные с попаданием высокоточного оружия в руки национал-радикалов, экстремистов и бандформирований, возможность использования его террористическими структурами в различных регионах мира»,— цитирует заявление посольства ТАСС.

Там также обратились к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО с призывом остановить поставки западного вооружения для нужд ВСУ. В дипмиссии указали, что это чревато далекоидущими последствиями для региональной и глобальной безопасности.

Ранее в этот день глава евродипломатии Жозеп Боррель обратится к лидерам стран Евросоюза с просьбой предоставить новую военную помощь Киеву и призовет создать тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 5 октября, Боррель рассказал, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине, если это будут позволять обстоятельства. Также он сообщил, что Евросоюз планирует в середине месяца запустить миссию по подготовке украинских военных. Этот вопрос, по его словам, планируется обсудить на следующем совещании глав МИД ЕС 17 октября.

22 августа стало известно, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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