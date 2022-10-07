Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных и контрактников
Общество
Совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет за дачу взятки
Интернет
Первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году
Общество
Умер актер и певец Леонид Шумский
Общество
Стремоусов заявил о контроле наемниками села Великая Александровка под Херсоном
Общество
Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалева орденом Мужества посмертно
Мир
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с юбилеем
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Армия
Герой России Мурадов назначен командующим ВВО
Туризм
Шри-Ланка заявила о готовности выдавать банковские карты российским туристам
Общество
В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС

Посольство РФ указало на отказ Запада признавать угрозы от накачки Украины оружием

0
Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Cydney Lee
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти западных стран отказываются признавать возрастающие угрозы в результате накачки Украины летальным вооружением. Об этом 7 октября заявили в посольстве России в Лондоне.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

«Достоверно известно, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых вооружений на мировой «черный рынок». При этом страны Запада отказываются признавать угрозы, связанные с попаданием высокоточного оружия в руки национал-радикалов, экстремистов и бандформирований, возможность использования его террористическими структурами в различных регионах мира»,— цитирует заявление посольства ТАСС.

Там также обратились к властям Великобритании и ее союзникам по НАТО с призывом остановить поставки западного вооружения для нужд ВСУ. В дипмиссии указали, что это чревато далекоидущими последствиями для региональной и глобальной безопасности.

Ранее в этот день глава евродипломатии Жозеп Боррель обратится к лидерам стран Евросоюза с просьбой предоставить новую военную помощь Киеву и призовет создать тренировочную миссию для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 5 октября, Боррель рассказал, что Евросоюз готов к дипломатическому решению по Украине, если это будут позволять обстоятельства. Также он сообщил, что Евросоюз планирует в середине месяца запустить миссию по подготовке украинских военных. Этот вопрос, по его словам, планируется обсудить на следующем совещании глав МИД ЕС 17 октября.

22 августа стало известно, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат. Еще тогда Боррель отметил, что она может действовать не на территории Украины, а в соседней стране.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022